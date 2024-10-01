Рустем Умєров звільнив чотирьох своїх заступників та передав підпорядковане ГУР підприємство до Міноборони

У вівторок, 1 жовтня, міністр оборони України Рустем Умєров анонсував кадрові зміни у Міноборони. Посадовець написав подання щодо звільнення чотирьох своїх заступників, передає пресслужба міністерства оборони України.

«Система Міністерства оборони України — Збройні сили, ГУР та ДССТ — під час воєнного стану є закритим периметром. Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими. Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них — неприпустимі. У цьому контексті проводяться і кадрові зміни», – заявив Рустем Умєров.

До Кабміну вже надійшли заяви міністра оборони про звільнення таких посадовців:

заступника Умєрова Станіслава Гайдера, який переходить на посаду керівника Офісу міністра оборони;

Олександра Сергія;

Юрія Джигира, відповідального за економічні питання міністерства;

держсекретарки Міноборони Людмили Дараган.

Міністр оборони також анонсував нові призначення, включно із заступниками міністра. Про них посадовець повідомить окремо.

Крім того, Рустем Умєров повідомив про перехід українського державного зовнішньоторгівельного підприємства «Спецтехноекспорт» (СТЕ), яке перебувало під контролем ГУР, до міністерства оборони. Перед компанією поставили завдання «довести до кінця процес очищення системи закупівель» у співпраці з антикорупційними та правоохоронними органами. Нагадаємо, 20 вересня низка українських ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомила, що Рустем Умєров звільнив двох заступників начальника ГУР Кирила Буданова – втім, із очільником розвідки щодо звільнення не радилися. Медіа пов’язують звільнення у штабі ГУР із погіршенням відносин Кирила Буданова та голови ОП Андрія Єрмака.

Умєров додав, що Міноборони продовжить реформу Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ). Зміни покликані наблизити закупівельні процеси до стандартів НАТО – для цього найближчим часом створять наглядові ради.