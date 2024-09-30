Розроблені проєкти використовує Генштаб та Міноборони попри проблеми з його утриманням

ІТ-проєкти для Сил оборони, які розробляли підрозділи ЗСУ, ризикують бути знищеними через хаотичне перекидання айтівців з частин на службу у бойові підрозділи, недофінансування та часткове розформування підрозділів. Про це у понеділок, 30 вересня, із посиланням на українських військових айтівців повідомило hromadske та написала депутатка Мар’яна Безугла.

Військові на умовах анонімності повідомили, що на початку повномасштабного вторгнення в ЗСУ сформували дві військові частини з мобілізованих спеціалістів ІТ. Військові айтівці з великим досвідом роботи, які раніше були у бойових бригадах, мали розробити проєкти для розвідки та ситуаційної обізнаності на фронті. Втім, після звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначення замість нього Олександра Сирського у 2024 році розробники стикнулися з низкою проблем, які загрожують військовим ІТ-проєктам.

Приблизно за два тижні після призначення Сирського військовим заборонили використовувати бойову систему для розвідки та контакту з союзними силами DELTA. Ця система була інтегрована до системи, яку розробляли підрозділи ІТ.

«Як зазначається, це рішення “відкотили” назад за кілька годин після того, як головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському почали телефонувати від міністра оборони та представників бригад до міжнародних партнерів. Однак замість цього почалося “витравлювання”, стверджують військові», – повідомило hromadske.

За даними видання, ІТ-підрозділи потрапили перед перевірки СБУ, інспекції Міноборони та інших структур, про результати яких не повідомили. До їхнього завершення командування підрозділів отримало накази про переведення 150 людей до іншої бригади.

За словами анонімного співрозмовника медіа, військовослужбовців відбирали по алфавіту – зокрема, всіх із прізвищем, яке починалося на літеру «К» перевели до новоствореної бригади. Інформацію про переведення військових за літерою «К» також поширила Мар’яна Безугла.

«Людина, яка мала 5 років досвіду в ССО, отримала наказ на переведення на дизеліста; людина, в якої не було прав, мала їздити на БМП. Просто чистий рандом», – розповів анонімний військовий.

Втім військовослужбовців запевнили, що це помилка, а наказ виконувати не будуть. Після чотиримісячного простою наказу надійшов другий – про переведення офіцерів по всім родам та видам військ, який також не привели у виконання. Після того, як перевірки завершилися, до підрозділів, де розроблялися українські ІТ-системи, надійшов наказ про розформування.

«Першу частину, “з якої все починалося”, розформували після місяців перенесень і обіцянок скасувати рішення. Людей передали у розпорядження. Поки вони були у “підвішеному” стані, вони ще два місяці могли отримувати свою колишню зарплату, а далі — лише 1500-2000 гривень», – повідомило видання.

Попри запевнення військового керівництва, що військовослужбовців таки переведуть, протягом двох місяців ситуація не змінилася. Зазначається, що для збереження своєї зарплати військові «розтягували термін» та йшли у відпустку. Другу частину хотіли розформувати, проте згодом видали директиву про зменшення особового складу.

Частина залучених до проєктів військовослужбовців раніше була відряджена з інших бригад зокрема бойових. Після того, як ІТ-підрозділи розформували, військові повернулися на попередні посади.

«Умовно люди працювали по 8-9 місяців над суперчутливими проєктами з розвідки. Вони знають архітектуру, джерела даних, звідки ми це беремо, як це все працює. Якщо ця людина потрапляє в полон, то це, в принципі, перекреслює всю роботу, яку ми робили. Дуже жахливі наслідки можуть бути для всіх… Три місяці в нас зайняло те, щоб ми все-таки вмовили їх знову відрядити цих людей до нас», – розповів анонімний співрозмовник.

Тим часом проєкти, над якими працювали військові є законсервованими та перебувають на обліку одного з підрозділів у статусі «нематеріальні активи», зберігаючись у хмарній інфраструктурі, на яку потрібне фінансування. Зазначається, що таку інфраструктуру пообіцяло надати Міноборони, проте необхідна заявка від «певної юридичної особи».

«Поки цього немає, потреби закривають за допомогою донорів, які оплачують хмарні інфраструктури. Військові стверджують, що їх готові забрати до себе зокрема й інші органи Сил оборони, але “ЗСУ не віддає”. Однією з потенційних причин, про які казали наші співрозмовники, називають бажання залучити розробників до конкурентної системи “Дзвін”, яку називають “корумпованим проєктом”», – йдеться у матеріалі.

Водночас попри законсервованість проєкту на його системи час від часу подають запити Кабінет міністрів, Ставка верховного головнокомандувача та інші, через що певні задачі виконуватися не можуть.

На момент публікації коментарів від Генштабу та Міноборони щодо матеріалу hromadske та заяв Мар’яни Безуглої не було. Зауважимо, під своїм дописом про ІТ-підрозділи Мар’яна Безугла обмежила коментування.