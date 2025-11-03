Руїни замку занедбані, колись там був склад

На Тернопільщині за гроші від ЄС у руїнах замку Потоцького XVI століття облаштують сучасний мультифункціональний культурний центр. Замок розташований в Козовій. Тривалий час руїни використовувалися як склад. Споруда обвалилася, а потім кілька разів перебудовувалася і наразі не є пам’яткою архітектури, повідомили в «Суспільне.Тернопіль».

Проєкт із облаштуванням сучасного культурного центру реалізує Тернопільська громадська організація «Інститут міської культури». Для цього отримали грант 20 тис. євро від програми Європейського Союзу House of Europe.

Будівлю замку на вул. Хмельницького в Козовій кілька років тому придбав місцевий підприємець Ігор Мамус. Разом з членами громадської організації він планує тут створити великий виставковий зал. Тут також облаштують сцену, на якій зможуть виступати колективи та гурти, проводитимуть вистави й концерти.

За словами Ігоря Мамуса, замок Потоцького XVI ст. був оборонною спорудою. Згодом будівлю перетворили на броварню, потім тут діяв завод безалкогольних напоїв. Тривалий час її використовували як склад, а потім приміщення почало занепадати, частково обвалився дах.

Керівниця громадської організації «Інститут міської культури» Марічка Юрчак зазначила, що від серпня 2025 року на території колишнього замку провели кілька толок, під час яких прибирали і вивозили сміття, яке роками залишали в будівлі.

«Наразі відновлюємо лише одну кімнату. Після закінчення робіт простір буде відкритим для громади – там можна буде влаштовувати виставки, показувати кіно, місцевий театр зможе робити там постановки. Тим паче Козова – за 40 кілометрів від Тернополя, туди йде хороша дорога і є транспортне сполучення», – розповіла вона.

Наразі в приміщенні майбутнього культурно-мистецького центру за гроші від гранту мають відремонтувати дах та підлогу, провести опалення, облаштувати вбиральню, встановити нові вікна і двері. Центр планують відкрити до 1 січня 2026 року. Спершу тут організують виставку місцевих художників, а також проводитимуть різні мистецькі заходи й зустрічі.