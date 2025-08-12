Володимир Сивульський захищав Київщину в 2022 році

Ветеран і доброволець Володимир Сивульський після звільнення з війська отримав грант і відродив родинну справу – зерновий млин. Підприємство розташоване в селі Дарахів Тернопільського району, в якому живе сім’я Сивульських. Млин ще в 2000 роках започаткував батько Володимира. Тепер тут мелють борошно для кількох хлібопекарських підприємств області.

40-річний Володимир Сивульський – колишній військовослужбовець. У коментарі ZAXID.NET чоловік розповів, що після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році пішов добровольцем воювати. Так потрапив на Київщину, обороняв підходи до столиці. Після того як окупанти відступили, він повернувся на Тернопільщину і кілька місяців перебував у місцевій теробороні.

«Наприкінці 2022 року мене вже забрали в 79-ту десантно-штурмову Таврійську бригаду. Там я воював до важкої травми хребта, яку отримав у 2023 році. Наша бригада дислокувалася в Мар’їнці, там були важкі бої», – розповідає Володимир.

Після травми чоловік звільнився з війська, йому провели операцію на хребті, а пізніше зняли з військового обліку. Коли кілька місяців Володимир перебував вдома, то замислювався, чим займатися далі. Тоді він і вирішив відродити родинну справу – млинарство.

У 2001 році в Дарахові батько Володимира – Мирон Сивульський – облаштував невеликий млин для селян на території колишнього колгоспного приміщення. «Це було невеличке підприємство. До батька приїжджали сусіди, місцеві жителі, люди з сусідніх сіл та просто мололи борошно для своїх потреб. З такого промислу і жила наша сім’я у 2000-х», – розповідає Володимир Сивульський.

Згодом родинна справа занепала, тож чоловік вирішив її відновити. У бізнес вклав усі сімейні заощадження. Зараз у млині є сучасна лабораторія, де вимірюють показники зерна і борошна. Щоб закупити для неї обладнання, Володимир Сивульський скористався ветеранською програмою від держави «Власна справа». Усі необхідні документи на співфінансування свого бізнесу він подав до Центру зайнятості. Після захисту бізнес-плану ветеран отримав 500 тис. грн на обладнання.

Наразі на млині працює двоє найманих робітників і сам Володимир. Щоб працевлаштувати людей, підприємець також звернувся до Центру зайнятості та скористався програмою повернення грошей за сплату єдиного соціального внеску за двох працівників. «Це дуже зручно, бо я можу отримати компенсацію від держави за працевлаштування людей. У майбутньому планую розширити підприємство та набрати ще працівників. Однак поки що зі сім’єю розраховуємо рентабельність», – зазначив Володимир Сивульський.

За свої гроші підприємець закупив нове обладнання для млина

Поки що млин у Дарахові працює на замовлення для кількох хлібопекарських заводів на Тернопільщині. Продуктивність підприємства складає 50 тонн пшеничного борошна на добу.

У центрі зайнятості ZAXID.NET розповіли, що Володимир Сивульський – серед десятків ветеранів, які вже отримали гранти. «Служба зайнятості в рамках цієї програми може надати до 1 млн грн на створення та розвиток бізнесу. Скористатися ними можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також члени їхніх сімей. Ветеран Володимир Сивульський брав участь звернувся до нас зі своїм бізнес-проєктом. Після відбору та вивчення, комісія його затвердила», – розповів начальник відділу реалізації проєктів Тернопільського обласного центру зайнятості Михайло Шевчук.

Загалом за два роки реалізації програми «Власна справа» на Тернопільщині 80 ветеранів та членів їхніх сімей отримали гранти на суму понад 37 млн грн. Завдяки цьому проєкту створили 160 робочих місць.