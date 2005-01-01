Ryanair може відкрити авіарейси ще до чотирьох українських міст

У компанії також розглядають можливість створити в Україні базу

Україна планує розширити діяльність ірландської бюджетної авіакомпанії Ryanair та залучити її ще в чотири українських міста. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян за підсумками підписаної угоди з лоукостером.

«З планів: збільшення кількості аеропортів, з яких відправлятимуться рейси. Наразі розглядаються Одеса, Харків, Херсон, Дніпро», — написав міністр у Facebook.

Він також додав, що планується створити в Україні ІТ-офіс Ryanair, відкрити послуги сервісу та ремонту, створити базу літаків.

«Обговорюємо можливість створення української доньки задля виконання внутрішніх польотів», — зазначив Омелян.

Нагадаємо, ірландський лоукостер Ryanair літатиме з України за 15 напрямками з осені 2018 року.