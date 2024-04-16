У вівторок, 16 квітня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Щоб не спалювали сухостої та сміття. Рятувальники Львівщини проводять рейди і шукають паліїв.

Встановили вже 25 біонічний протез руки. Отримав його у центрі «Незламні» 42-річний львів’янин-захисник.

Відновлюють у співпраці з містом. У Львові на вул. Кирила і Мефодія розпочали реставрацію балкона.

Знову працюватиме. ЛКП «Лев» відкриється 22 квітня після двомісячного карантину.

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