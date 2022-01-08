На високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей 9 – 10 січня очікується значна сніголавинна небезпека. Про це у суботу, 8 січня, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«9-10 січня, у зв’язку зі снігопадами на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – повідомили рятувальники.

Додамо, що на вихідних, 8 і 9 січня, в Україні продовжиться похолодання. Нічні морози будуть на рівні -3°...-7°, а вдень у більшості областей стовпчики термометрів не піднімуться вище 0°...+2°, лише в південних областях традиційно буде трохи тепліше. Як інформує УНІАН, в суботу по всій країні переважатиме суха погода з невеликою хмарністю, а в неділю більшу частину території країни затягне хмарами, почнуться дощі зі снігом.