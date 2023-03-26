Ризик сходження лавин є і на Закарпатті

Працівники ДСНС повідомили про значний ризик сходження снігових лавин на території Івано-Франківської області. Рятувальники закликали туристів не ходити в гори 26 та 27 березня.

Про ризик сніголавинної небезпеки повідомили у неділю, 26 березня, у прес-службі ДСНС. Рятувальники попередили про те, що на високогір'ях Карпат на Івано-Франківщині можуть зійти лавини. Ризик сходження снігу тримається на 3 рівні.

«26-27 березня на високогір'ї Івано-Франківської області зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень). Погодьтеся, не кращі умови для походів у гори. Тож поки краще насолодитися красою українських гір лише на світлині. Бережіть себе! Повірте, ще буде чудова нагода і погода для туристичних мандрівок», – розповіли у прес-службі ДСНС.

Мапа можливих сходжень лавин

Ризик сходження лавин буде і на Закарпатті. Лавини можуть зійти на високогірних хребтах західної, центральної та східної частин Карпат.