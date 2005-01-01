Саакашвілі допитають у справі про спробу захоплення Жовтневого палацу

Під Жовтневим палацом постраждали 60 бійців НГУ

Допит лідера «Руху нових сил», екс-президента Грузії Михеїла Саакашвілі в Печерському районному управлінні Національної поліції в Києві у справі про спробу захоплення Жовтневого палацу 17 грудня перенесли на 9-10 січня. Про це повідомили в прес-службі політика, пише «РБК-Україна».

«Слідчим було повідомлено, що допит Михайла Саакашвілі буде перенесений на 9-10 січня», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що сьогодні в Печерському райуправлінні поліції повинен був відбутися допит Саакашвілі у справі про спробу захоплення Жовтневого палацу 17 грудня.

Нагадаємо, 17 грудня у центрі Києва розпочався черговий «Марш за імпічмент» з вимогами до президента України Петра Порошенка. Учасники вимагали ухвалення законів про імпічмент президента та антикорупційний суд, прийняття у другому читанні нового закону про вибори, а також відставки генпрокурора Юрія Луценка. Зібравшись на Майдані Незалежності, учасники маршу повідомили про намір організувати штаб у Жовтневому палаці. Після чого увірвалися до будівлі. Відбулося декілька сутичок активістів з поліцією. Учасники мітингу кидали петарди, а правоохоронці застосовували газ.