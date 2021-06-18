Міський голова Львова Андрій Садовий просить провести перевірку та з'ясувати причину відключення газу львів'янам. У п’ятницю, 18 червня, під час засідання виконавчого комітету ЛМР, він зазначив, що місто звернеться до поліції, прокуратури, СБУ та ДСНС Львівської області через масові відключення газу львів’янам. На його думку, причиною відімкнення цілих багатоквартирних будинків від газопостачання, яке у «Львівгазі» пояснюють витоками газу, може бути боротьба з окремими боржниками.

«Це не вперше. Є скарги мешканців, що пропадає газ у цілому будинку. АТ «Львівгаз» каже – витік газу. І тих витоків так багато, що виникає питання безпечності газових мереж міста. Я просив би скерувати відповідне звернення в правоохоронні органи – поліцію, прокуратуру, СБУ, МНС Львівської області. У нас ніколи раніше стільки аварійних ситуацій не було. Якщо це спроба методом аварійності спонукати людей платити кошти, то треба працювати з тим боржником, який є в будинку. Не можна робити заручником увесь будинок», – зазначив Андрій Садовий.

Він запропонував на одне з наступних засідань запросити керівника «Львівгазу» та пояснити ситуацію.

«До нас надходить шалена кількість звернень від мешканців. Це створює напругу серед них. Якщо є витік газу, тоді негайно має виїхати аварійна служба, щоб ліквідовувати аварійну ситуацію та відновити подачу газу. Якщо є заборгованість, то також є механізм у межах чинного законодавства: подавати до суду, стягати заборгованість, яка є в мешканців…», – зазначила заступниця мера з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

Звернення щодо відключення газу надходять на Гарячу лінію міста від львів’ян досить часто. До прикладу, у четвер, 17 червня, мешканець Георгій Лабусевич повідомив про відключення газу у цілому будинку на вул. Пулюя, 12 у Франківському районі. Він зазначив, що газ відключили через заборгованість чотирьох квартир. Пізніше газопостачання за цією адресою відновили. Також у травні мешканці звинуватили «Львівгаз» у спробі відключити газ у ЖК «Добра оселя» та «Greenville House» на 1700 квартир.

До слова, ZAXID.NET підготував інструкцію, куди звертатися та як скаржитися на облгаз, щоби захистити свої права.