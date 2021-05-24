Мешканці «Доброї оселі» не допустили «Львівгаз» до газорозподільчого пункту

Працівники «Львівгазу» спробували на п’ять днів відключити газ у двох великих львівських житлових комплексах «Добра оселя» та «Greenville House». Причиною такого масштабного відключення газу представники «Львівгазу» назвали ймовірні витоки, які необхідно ліквідувати. Мешканці вимагали гарантій від «Львівгазу» про відновлення подачі газу вчасно і не отримавши їх, вирішили не допустити газовиків до газорозподільчого пункту, який забезпечує газом 1700 квартир.

Керівник компаній-управителів «Добра оселя» та «Грінвіль Хаус» Андрій Гайдамака розповів ZAXID.NET, що у п’ятницю, 21 травня, у житлових будинках комплексів «Добра оселя» та «Greenville House» розклеїли оголошення від «Львівгазу» про відключення газу в обидвох ЖК з 25 до 27 травня. В оголошенні вказувалось, що газопостачання перекриють у зв’язку із виявленими витоками газу.

Близько 10:00 понеділка, 24 травня, працівники «Львівгазу» приїхали на територію ЖК «Добра оселя». За словами Андрія Гайдамаки, газовики не змогли пояснити, де саме сталися витоки газу і хто про них повідомив.

«Вони пояснювали, що приїхали ліквідовувати витік, але не змогли пояснити, де саме він стався. Ніяких підтверджуючих документів про витік у них не було. Спочатку вони казали, що витік на газогоні, потім – що витік на ГРП (газорозподільчий пункт), а вже пізніше сказали, що витік виявили поквартирно. Вони не повідомили, що будуть вести перевірку у квартирах, а одразу сказали, що відключать ГРП», – розповідає Андрій Гайдамака.

За його словами, мешканці не допустили слюсарів «Львівгазу» до ГРП, оскільки ті не представили їм документів та не надали гарантій, що 27 травня газопостачання відновиться. Після цього представники «Львівгазу поїхали з місця події.

«Ми готові впустити їх провести технічне обмеження мереж, але з відповідним документом про технічний огляд без перекривання газу» – каже голова управляючої компанії.

Начальник аварійної служби «Львівгазу» Тарас Радчук, який був присутній на місці події, спочатку заявив ZAXID.NET, що газовики приїхали лише перевірити, чи є у мережі та у ГРП витоки і не планували вимикати газопостачання. Після уточнюючого запитання журналістки, навіщо тоді в оголошеннях для мешканців вказувалось те, що витоки вже виявили, Тарас Радчук пояснити не зміг.

«Зрозумійте одне – в такому комплексі і в такій мережі витоки газу є. Просто їх треба знайти і ліквідувати», – сказав він.

Речник «Львівгазу» Петро Лукіянчук у телефонній розмові розповів ZAXID.NET, що у житлових комплексах мали виконувати планові роботи. І попри те, що газовиків не впустили на територію ГРП, вони встигли виявити сім витоків газу у мережах одного з будинків «Доброї оселі».

«Там мали вестися регламенті роботи по обстеженню мережі: перевірка на витік газу на ГРП, на газопроводах і випробовування газової мережі. Мешканці були попереджені про це завчасно. Після закінчення робіт ми б одразу запустили газ. Згідно з законодавством, балансоутримувачі мереж повинні забезпечити безперешкодний доступ для про ведення технічного огляду. Нас не допустили до перевірки, тому ми були змушені скласти акт. Відповідно газова мережа не була обстежена, відповідальність тепер на балансоутримувачі. Наші слюсарі обстежили за допомогою пристроїв для виявлення витоків газові мережі і зафіксували 7 витоків газу», – повідомив Петро Лукіянчук.

За його словами, якщо мешканці будуть не проти, працівники «Львівгазу» зможуть приступити до запланованих робіт цього тижня. Він запевнив, що в такому випадку подачу газу будуть відновлювати поступово упродовж усього періоду обстеження.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET повідомляв про кілька випадків у Львові, коли під приводом ліквідації витоків «Львівгаз» відключав газ у великих житлових комплексах. В обмін на повернення газопостачання газовики вимагали у голів ОСББ підписати документ про відповідальність за внутрішньобудинкові газові труби, а мешканців оплатити борги за постачання газу.