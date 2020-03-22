Садовий повідомив про потребу реагентів для аналізів на коронавірус

Місто вже замовило 20 наборів таких реагентів, але потрібно значно більше

Львівський обласний лабораторний центр МОЗ має можливість робити точні аналізи на коронавірус, які на сьогодні проводяться лише у Києві, але для цього Львову потрібні спеціальні імпортні реагенти. Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до власників лабораторій та науково-дослідних установ з проханням продати або надати місту потрібні реагенти.

«Львову потрібна допомога з імпортними реагентами для тестування (не швидкими тестами). Львівська обласна лабораторія має сучасне обладнання для проведення ПЛР-тестування (це аналіз, який сьогодні роблять лише в Києві), але потрібні сертифіковані реагенти, які в Україні не виробляються. Ми вже замовили 20 наборів реагентів для всіх етапів ПЛР-тестування на суму понад 1 млн грн (це приблизно на 2 тисячі тестів). Але їх потрібно значно більше», – повідомив Андрій Садовий.

Міський голова підкреслив, що ефективним методом у боротьбі з коронавірусом є збільшення кількості тестування людей. Тому звернувся до медиків, фармацевтів, власників чи працівників медлабораторій, науково-дослідних установ з проханням надати або продати місту потрібні реагенти для подальшого їх використання у Львівському обласному лабораторному центрі для тестування пацієнтів з підозрою на коронавірус.

Детальніша інформація щодо потрібних реагентів тут.

ПЛР-тестування – це лабораторне тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Ці тести дають можливість достовірно встановити як наявність так і відсутність коронавірусу в людини, навіть до початку прояву симптомів.