Садовий повідомив про потребу реагентів для аналізів на коронавірус

Мер Львова звернувся до фармацевтів і власників медичних закладів з проханням про допомогу

СуспільствоНаталія Шутка, сьогодні, 17:5824700

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Садовий повідомив про потребу реагентів для аналізів на коронавірус
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Місто вже замовило 20 наборів таких реагентів, але потрібно значно більше

Львівський обласний лабораторний центр МОЗ має можливість робити точні аналізи на коронавірус, які на сьогодні проводяться лише у Києві, але для цього Львову потрібні спеціальні імпортні реагенти. Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до власників лабораторій та науково-дослідних установ з проханням продати або надати місту потрібні реагенти.

«Львову потрібна допомога з імпортними реагентами для тестування (не швидкими тестами). Львівська обласна лабораторія має сучасне обладнання для проведення ПЛР-тестування (це аналіз, який сьогодні роблять лише в Києві), але потрібні сертифіковані реагенти, які в Україні не виробляються. Ми вже замовили 20 наборів реагентів для всіх етапів ПЛР-тестування на суму понад 1 млн грн (це приблизно на 2 тисячі тестів). Але їх потрібно значно більше», – повідомив Андрій Садовий.

Міський голова підкреслив, що ефективним методом у боротьбі з коронавірусом є збільшення кількості тестування людей. Тому звернувся до медиків, фармацевтів, власників чи працівників медлабораторій, науково-дослідних установ з проханням надати або продати місту потрібні реагенти для подальшого їх використання у Львівському обласному лабораторному центрі для тестування пацієнтів з підозрою на коронавірус.

Детальніша інформація щодо потрібних реагентів тут.

ПЛР-тестування – це лабораторне тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Ці тести дають можливість достовірно встановити як наявність так і відсутність коронавірусу в людини, навіть до початку прояву симптомів.

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