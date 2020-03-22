За ніч у Львові ще в 21 людини лікарі запідозрили коронавірус

Загалом на Львівщині з підозрою на коронавірус є 84 особи

У період з 17:00 21 березня до 8:00 год 22 березня у Львівській області з підозрою на коронавірусну інфекцію з'явився ще 21 пацієнт. Загалом в області з підозрою на коронавірус є 84 людини, з яких 53 перебувають у Львівській обласній інфекційній лікарні. Про це повідомляє лікар-епідеміолог обласної інфекційної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я ЛОДА з епідеміології Наталія Тімко.

За офіційними даними ЛОДА, пацієнти з міста Львова, Дрогобицького, Стрийського, Кам’янка-Бузького районів, Тернопільської та Рівненської областей. Загалом на Львівщині з підозрою на коронавірус є 84 особи. Зокрема, 53 перебувають у Львівській обласній інфекційній лікарні, ще 30 – на самоізоляції. У одного пацієнта – позитивний результат тесту на коронавірус. Лікарі очікують результати повторного тесту.

За увесь час виписано 11 пацієнтів, у яких за результатами тестів коронавірус не підтвердився.

«Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного. Стан одної пацієнтки наближений до важкого. Вона перебуває у відділенні інтенсивної тепапії», – повідомила Наталія Тімко.

Нагадаємо, 20 березня стало відомо про перший підтверджений випадок коронавірусу у Львові. Захворів львівський лікар-стоматолог, який повернувся з Німеччини. Він перебуває на самоізоляції вдома, оскільки в нього відсутні прояви цієї хвороби. Протягом ночі 21 березня з підозрою на кроновірус госпіталізували дев'ятьох людей.