За ніч у Львові госпіталізували ще дев’ятьох людей з підозрою на коронавірус

У львівській обласній інфекційній лікарні перебувають 42 пацієнти з підозрою на коронавірус

Протягом останньої ночі у Львові госпіталізували ще дев’ятьох пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію, серед яких один іноземець. Загалом на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебувають 42 особи. Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА Андрій Васько.

За оперативною інформацією, з 21:00 години 20 березня до 09:00 години 21 березня до інфекційної лікарні госпіталізували дев'ятьох осіб. Це мешканці Львова, Дрогобича, Кам’янка-Бузького, Жовківського, Сокальського районів. Один пацієнт з Тернопільської області. Ще один – громадянин Великої Британії, який уже шість років проживає у Львові.

Медики здійснюють обстеження пацієнтів, аналізи на Covid-19 будуть відібрані та будуть відправлені у Київ.

Загалом зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні 42 особи. Ще дев’ятеро перебувають на самоізоляції. За увесь час виписано 11 пацієнтів.

«У всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної інфекції. Стан усіх хворих - стабільний. Реанімаційні палати готові до госпіталізації пацієнтів. Інфекційна лікарня працює в посиленому режимі», – запевняють у ЛОДА.

Загалом на Львівщині із підозрою COVID-19 звернулося 62 особи. У 10 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус, решту аналізи опрацьовують.

У одного пацієнта – позитивний результат тесту на коронавірус. Лікарі очікують результати повторного тесту.

Нагадаємо, 20 березня стало відомо про перший підтверджений випадок коронавірусу у Львові. Захворів львівський лікар-стоматолог, який повернувся з Німеччини.