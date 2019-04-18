Садовий закликав Порошенка і Зеленського скасувати дебати на стадіоні

Андрій Садовий вважає, що кандидатам у президенти варто повернутися до традиційного формату дебатів у телестудії

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського із закликом скасувати дебати на стадіоні «Олімпійський» у Києві.

У четвер, 18 квітня, політик опублікував відповідне звернення на своїй сторінці у Facebook. Мер Львова порівняв проведення дебатів на стадіоні із гладіаторськими боями та застеріг щодо ймовірних зіткнень між прихильниками обох кандидатів.

Андрій Садовий також закликав Петра Порошенка і Володимира Зеленського повернутися до формату передвиборчих дебатів у телевізійній студії.

«Дуже сподіваюсь, що в штабах обидвох кандидатів знайдуться ті, в кого почуття відповідальності переважить безглуздий авантюризм», - заявив міський голова Львова.

У середу, 17 квітня, кандидат у президенти Володимир Зеленський оголосив про початок поширення квитків на дебати із президентом України і кандидатом в президенти Петром Порошенком на НСК «Олімпійський».

Під час заходу на стадіоні для кожного з кандидатів планують змонтувати окрему сцену. Водночас, стало відомо «Суспільне» телебачення не буде транслювати дебати зі стадіону.