Садовий закликав Порошенка і Зеленського скасувати дебати на стадіоні
Мер Львова вважає, що дебати на НСК «Олімпійський» можуть призвести до провокацій та зіткнень між прихильниками обох кандидатів
Мер Львова Андрій Садовий звернувся до кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського із закликом скасувати дебати на стадіоні «Олімпійський» у Києві.
У четвер, 18 квітня, політик опублікував відповідне звернення на своїй сторінці у Facebook. Мер Львова порівняв проведення дебатів на стадіоні із гладіаторськими боями та застеріг щодо ймовірних зіткнень між прихильниками обох кандидатів.
Андрій Садовий також закликав Петра Порошенка і Володимира Зеленського повернутися до формату передвиборчих дебатів у телевізійній студії.
«Дуже сподіваюсь, що в штабах обидвох кандидатів знайдуться ті, в кого почуття відповідальності переважить безглуздий авантюризм», - заявив міський голова Львова.
У середу, 17 квітня, кандидат у президенти Володимир Зеленський оголосив про початок поширення квитків на дебати із президентом України і кандидатом в президенти Петром Порошенком на НСК «Олімпійський».
Під час заходу на стадіоні для кожного з кандидатів планують змонтувати окрему сцену. Водночас, стало відомо «Суспільне» телебачення не буде транслювати дебати зі стадіону.