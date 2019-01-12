Садовий запропонував меру Нового Роздолу допомогу у ліквідації аварії на ТЕЦ

Міський голова Львова Андрій Садовий у телефонній розмові з мером Нового Роздолу Андрієм Мелешком висловив готовність громади Львова допомогти у вирішенні питання із ліквідацією наслідків аварії на ТЕЦ.

«Місто Львів готове допомогти технікою та залучити фахівців "Львівтеплоенерго" та "Залізничнетеплоенерго" для якнашвидшої ліквідації витоків та відновлення нормального функціонування Нового Роздолу», – зауважив міський голова Львова Андрій Садовий.

Однак, як запевнив мера Львова міський голова Нового Роздолу Андрій Мелешко, наразі місто намагається ліквідувати наслідки аварії власними силами.

Нагадаємо, 12 січня на Новороздільській ТЕЦ, що належить братам Ярославу та Богдану Дубневичам, трапився прорив основного водопроводу, що подає гарячу воду населення. Внаслідок аварії 30-тисячне місто залишилось без теплопостачання.

У січні 2018 року НАБУ повідомило про те, що ТОВ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ «Енергія-Новояворівськ» та ТОВ «Енергія» причетні до розкрадання понад 300 млн м3 природного газу на суму понад 1,4 млрд грн. За матеріалами слідства, на Новояворівській та Новороздільській ТЕЦ присвоїли газ, який був поставлений за пільговими цінами для виробництва теплової енергії населенню.