Через аварію на ТЕЦ у Новому Роздолі вимкнули теплопостачання

Аварію на Новороздільській ТЕЦ планують усунути до кінця дня

На Новороздільській ТЕЦ трапився прорив водопроводу гарячого водопостачання. У зв’язку із аварією мешканцям Нового Роздолу вимкнули теплопостачання і гарячу воду, повідомляє місцевий сайт «Розділля ТБ».

За попередньою інформацією сайту, відбувся гідроудар (різке зниження або підвищення тиску у трубопроводі) на підприємстві, внаслідок чого порвало водопровід гарячого водопостачання. Також «Розділля ТБ» повідомляє з посиланням на комунальне підприємство «Розділжитлосервіс» про численні пориви гарячої води у місті та у домівках місцевих мешканців. У зв’язку із аварією найближчі кілька годин місто буде без теплопостачання та гарячої води. Наразі аварію намагаються ліквідувати працівники теплоелектростанції.

У прес-службі ДСНС у Львівській області підтвердили ZAXID.NET інформацію про аварію на Новороздільській ТЕЦ.

«Знаємо сам факт. Там місто саме ліквідовує наслідки. Наші не залучаються», – зазначив речник ДСНС у Львівській області Ігор Курус.

Міський голова Андрій Мелешко, у коментарі редакції «Розділля ТБ» зазначив, що не виключає, що звертатиметься до Львівської ОДА у зв’язку з надзвичайною ситуацією. За словами директора Новороздільської ТЕЦ Миколи Литовченкаа, аварія трапилась через раптове підвищення напруги, що спричинило зупинку насосу. Зараз на підприємстві намагаються запустити резервний насос.

Нагадаємо, що опалювальний сезон у Новому Роздолі розпочався 9 листопада. До того протягом чотирьох місяців Новороздільська ТЕЦ фактично не працювала і місцеві жителі не отримували ні тепла, ні гарячої води. Таку ситуацію зумовив конфлікт між старим та новим управителем ТЕЦ та працівниками.

У січні 2018 року НАБУ повідомило про те, що ТОВ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ «Енергія-Новояворівськ» та ТОВ «Енергія» братів Дубневичів причетні до розкрадання понад 300 млн м3 природного газу на суму понад 1,4 млрд грн. За матеріалами слідства, на Новояворівській та Новороздільській ТЕЦ присвоїли газ, який був поставлений за пільговими цінами для виробництва теплової енергії населенню.