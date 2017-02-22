Детективи НАБУ затримали чотирьох співробітників Дубневичів

Ярослав та Богдан Дубневичі є кінцевими бенефіціарами ТОВ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ «Енергія-Новояворівськ» та ТОВ «Енергія», яких підозрюють у розкраданні газу на 1,4 млрд грн

У вівторок, 16 січня, детективи НАБУ затримали у Львові чотирьох працівників підприємств братів Дубневичів за підозрою у заволодінні понад 300 млн м3 природного газу на суму понад 1,4 млрд грн. Про це 17 січня повідомили в НАБУ.

Осіб затримано під час проведення обшуків в офісних приміщеннях ТОВ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ «Енергія-Новояворівськ» та ТОВ «Енергія». 16 січня їм також повідомили про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 ККУ. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

За даними слідства, підприємства-власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ впродовж 2013-2015 років уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів, НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.

Детективи НАБУ встановили, що понад 300 млн м3 «пільгового» газу, Новояворівська та Новороздольська ТЕЦ одержали незаконно, не плануючи використовувати його для потреб населення. Натомість, як з’ясувало слідство, цей газ вони використали у власній господарській діяльності для виробництва електрики, яку в подальшому реалізували ДП «Енергоринок». Електрику поставили за тарифом, визначеним виходячи із собівартості електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною.

«Внаслідок описаних дій, прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Таким чином, на переконання детективів НАБУ, ТЕЦ отримали надприбутки, співставні з розміром збитків, завданих НАК «Нафтогаз України» внаслідок цієї «схеми», – йдеться у повідомленні НАБУ.

Корупційну схему викрили детективи НАБУ спільно з працівниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ. У повідомленні НАБУ йдеться, щорозслідування наведених фактів детективи розпочали в грудні 2016 року за матеріалами НКРЕКП та ЗМІ.

Зазначимо, що, згідно даними аналітично-пошукової системи YouControl, кінцевими бенефеціарними власниками ТОВ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ «Енергія-Новояворівськ» та ТОВ «Енергія» є Богдан та Ярослав Дубневичі.

Додамо, що антикорупційний сайт «Наші гроші. Львів» раніше описав схему маніпуляцій з обсягами пільгового газу підконтрольними фірмами Дубневичів.