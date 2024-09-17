Салат з руколи та груші – ідеальна ідея для легкого, корисного та смачного перекусу. Дуже легко готується і красиво виглядає на столі. Салат з руколою, грушею та в’яленими помідорами має неповторний смак завдяки цікавим інгредієнтам, які в поєднанні створюють приємну смакову композицію.

Інгредієнти:

100 г руколи

100 г сиру горгонзола

1/2 банки сушених помідорів

1 груша

1 невелика червона цибулина

жменя горіхів кешью або волоських.

Соус:

3 столові ложки оливкової олії

1 столова ложка меду

1 столова ложка лимонного соку

сіль

перець.

Приготування:

Злийте сушені помідори і наріжте їх дрібнішими шматочками. Грушу почистити і нарізати кубиками. Сир горгонзола наріжте кубиками. Червону цибулю наріжте півкільцями. Змішайте всі інгредієнти для соусу. На тарілку викласти рукколу, горгонзолу, сушені помідори, цибулю та грушу. Перед подачею полити все приготовленим соусом.

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