Львівський осередок «Самопомочі» звинуватив у маніпуляціях фактами стосовно будівництва сміттєпереробного заводу у Львові колишнього голову ЛОДА Олега Синютки, який зараз балотується на посаду мера Львова.

«Кандидат в мери Олег Синютка відверто маніпулює фактами. Учора він заявив, що категорично проти будівництва сміттєпереробного заводу «на Знесінні». Щоправда забув уточнити, що жоден завод «на Знесінні» не будується. Місце спорудження – промислова зона на півночі Львова поблизу очисних споруд і ТЕЦ-2 (вулиця Пластова). Місце погоджене Мінекології і експертами європейських екологічних фондів, які є партнерами проєкту спільно з ЄБРР, – сказано у заяві «Самопомочі», поширеній 25 вересня у Facebook. – Натомість пан Синютка пропонує будувати завод «десь в області». Історія не нова – такі обіцянки вже звучали у 2016 і в 2017, коли політик очолював ЛОДА. Заводи мали збудувати «за два роки». То може нехай проведе екскурсію?»

Нагадаємо, що 2 вересня Олег Синютка публічно заявив, що він проти будівництва сміттєпероробного заводу будь-де на території Львова. Перебуваючи на посаді голови ЛОДА у 2016-2019 роках, він неодноразово заявляв про наміри почати будівництво сміттєпереробних заводів у різних районах Львівщини, однак жодних практичних кроків у цій справі так і не було зроблено.