«Ми збудуємо на Львівщині три сміттєпереробні заводи, і ще один – у Грибовичах».

Олег Синютка під час виступу у львівському прес-клубі, 24 вересня 2020 року

Кандидат на голову Львівської ОТГ і народний депутат Олег Синютка виступив проти будівництва сміттєпереробного заводу на території Львова. Про це він заявив на брифінгу у львівському прес-клубі 24 вересня.

«Я є категоричним противником, по-перше, будівництва сміттєпереробного заводу на Пластовій, на території Знесіння (насправді це два окремих райони, на значній відстані один від одного – ред.), як і в будь-якому іншому мікрорайоні Львова. Я ще раз підтверджую свою принципову позицію проти будівництва сміттєсортувальної лінії в Рясному, тому що там немає ні громадських слухань, там немає ні висновку екологічної інспекції, і там немає ні дозволу на початок будівництва», – сказав Олег Синютка, який висунувся кандидатом на посаду мера Львова від партії «Європейська солідарність».

Він також розкритикував механіко-біологічну технологію переробки сміття у Львові, заявивши, що треба будувати завод з використанням технології спалювання і плазмової переробки. За словами Синютки, збудувати такий завод можна за два-три роки.

Олег Синютка не уточнив, де саме, на його думку, треба будувати сміттєпереробний завод для Львова, але додав, що можна використати ділянки на території області, які раніше він пропонував як голова ЛОДА. Нагадаємо, що загалом мова йде про 17 ділянок, однак жодна з місцевих громад не погодилась на таке будівництво. Окрім того, площа більшості цих ділянок не відповідала параметрам сміттєпереробного заводу, а один з можливих майданчиків для будівництва на Яворівщині експертна група на чолі з академіком Юхновським визнала непридатним.

Прикметно, що Олег Синютка уже не вперше висловлюється проти будівництва сміттєпереробного заводу у Львові. У лютому минулого року під час зустрічі з мешканцями району Знесіння у статусі голови ЛОДА він публічно пообіцяв звернутися з офіційним листом до уряду, щоб заблокувати будівництво, але пізніше заявив, що його неправильно зрозуміли.

Ще у кінці 2016 року під час «сміттєвої кризи» у Львові Олег Синютка заявляв, що збудує три сміттєпереробні заводи на Львівщині (у Дрогобицькому, Миколаївському і Яворівському районах), однак жодних кроків з втілення цих проектів так і не було зроблено.

Нагадаємо, що сміттєпереробний завод у Львові планують побудувати заводу біля очисних споруд «Львівводоканалу» на вул. Пластовій, 13. Для вирішення проблеми зі сміттям Львів уже отримав 25 млн євро кредиту від ЄБРР та 10 млн євро ґранту – безповоротної фінансової допомоги від екологічних фондів. Проект сміттєпереробного заводу пройшов комплексну державну експертизу та отримав позитивний висновок Мінекології. Потужність майбутнього заводу, яка має забезпечити потреби міста — 240 тис. тонн відходів на рік при двозмінній роботі. Будувати завод зголосилися чотири іноземні компанії, а генпідрядника має визначити тендерний комітет ЄБРР.

Противники сміттєпереробного заводу через суд намагаються скасувати містобудівні умови та обмеження на його будівництво. Та попри це на самій ділянці тривають підготовчі роботи, які передують основному будівництву.