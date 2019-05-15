Самовільно пофарбований фасад будинку на вул. Шолом-Алейхема знову стане автентичним

Власник салону краси, що на вул. Шолом-Алейхема у Львові, перефарбував фасад пам'ятки архітектури у бірюзовий колір. Через це ще тиждень тому адмінікомісія з охорони історичної спадщини розглянула протокол про клаптикове фарбування фасаду в будинку. За рішенням комісії, власник мав сплатити штраф та до 15 травня перефарбувати стіни свого салону краси в попередній колір.

Однак він цього так і не зробив. Тож до справи взялися комунальники Галицького району. Символічно замалював бірюзовий колір і заступник міського голови Андрій Москаленко. Спочатку фасад вкрили білою фарбою, а вже потім йому нададуть попереднього забарвлення.

«Коли на першому поверсі з’являється такий дисонанс, то це створює прецедент для інших. Тому що комусь іншому чому б не помалювати і не виділятися. Ведення бізнесу в такому руслі, на нашу суб’єктивну думку, не є правильним, тому що воно знищує ту автентичність, яка є в пам’ятки», ‒ сказав заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.