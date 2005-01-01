САП може забрати всі справи НАБУ через витік інформації, – Холодницький

Керівник САП Назар Холодницький

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що його відомство може забрати всі справи з Національного антикорупційного бюро й розслідувати їх з іншими правоохоронними органами, якщо в НАБУ продовжуватимуться витоки інформації. Про це він сказав ТСН, коментуючи інтерв'ю позаштатного агента НАБУ.

«Ми глибоко стурбовані таким черговим витоком інформації. Це ще раз підтверджує, що в НАБУ є системні проблеми з таємницею слідства. Якщо це буде продовжуватися, САП не матиме іншого виходу, крім як забрати всі справи з НАБУ, залучати підрозділи інших правоохоронних органів і з ними доводити їх до кінця», – зазначив Холодницький.

Відео ТСН

За його словами, наразі через цю ситуацію НАБУ проводить внутрішню перевірку, а згодом буде відкрито кримінальне провадження.

17 січня одне з інтернет-видань опублікувало інтерв'ю позаштатного агента НАБУ Євгена Шевченка щодо деталей його співпраці з Бюро. Саме Шевченко допоміг викрити одеського контрабандиста Вадима Альперіна.

Сам Шевченко в коментарі «1+1» зазначив, що дав інтерв'ю з певних причин, які з часом стануть відомі суспільству.

Вадима Альперіна підозрюють у дачі хабара у розмірі 800 тис. доларів детективу НАБУ для закриття кримінального провадження, в якому заарештовано близько 450 млн грн.

Його називають «найвідомішим одеським контрабандистом за часів незалежності». Його підозрюють в бізнес-махінаціях, пов'язаних із мінімізацією сплати податків, а також в розкраданні бюджетних коштів.