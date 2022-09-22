Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко скасував постанову прокурора про закриття так званої справи «Роттердам+» як незаконну та необґрунтовану, повідомила прес-служба САП у четвер, 22 вересня.

«Керівник САП виявив численні неузгодженості у висновках та аргументації прокурора під час закриття цієї справи, неповноту дослідження матеріалів справи прокурором, невідповідність висновків прокурора фактичним обставинам кримінального провадження. Це означає, що подальші рішення у цій справі прийматиме вже оновлений склад прокурорів у повній відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу», – йдеться в повідомленні.

Одночасно зі скасуванням постанови прокурора про закриття справи «Роттердам+» очільник САП повністю змінив групу прокурорів у цій справі через неефективне здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування.

У прокуратурі пояснили, що такі рішення прийнято за результатами вивчення матеріалів справи, ретельного дослідження висновків прокурорів під час закриття цього кримінального провадження та за наслідками проведення наради за участі прокурорів та детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснювали досудове розслідування.

Нагадаємо, 8 серпня 2019 року Національне антикорупційне бюро України оголосило екс-голові Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+», підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків. Через застосування такої формули теплові генерації почали продавати електроенергію дорожче. Формула втратила чинність з 1 липня 2019 року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії. Вона передбачала, що вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою «вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну» і поширювалася не лише на вугілля, яке доставляли через порти, але на все вугілля, яке використовують українські ТЕС і ТЕЦ.

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне «Центренерго», стали продавати електроенергію дорожче.

Старший групи прокурорів у цій справі Віталій Пономаренко тричі закривав це провадження.

5 травня 2021 року тодішня генпрокурорка Ірина Венедіктова змінила старшого групи прокурорів у цьому провадженні на Дениса Демківа, який уже 20 травня вирішив закрити справу вчетверте.