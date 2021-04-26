Гладковського-молодшого підозрюють в одержанні хабаря за зловживання впливом

Син колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського Ігор повернувся в Україну після того, як Національне антикорупційне бюро оголосило його в розшук. Про це пише «Громадське» з посиланням на співрозмовників в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За їхніми словами, Гладковський-молодший прилетів до аеропорту «Бориспіль», але його не затримували, попри оголошення у розшук. Як стверджують у САП, Ігорю Гладковському вручили обвинувальний акт, який мають скерувати до суду.

Як уточняє «Укрінформ», Ігор Гладковський, сам прийшов у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у понеділок вранці.

«Ігор Гладковський уночі прилетів в Україну і сьогодні вранці з’явився в САП», – сказав співрозмовник агентства і підтвердив, що у прокуратурі йому вручили обвинувальний акт.

Гладковського-молодшого підозрюють в одержанні хабаря за зловживання впливом. За версією слідства, він отримав 950 тис. грн за вплив через свого батька на рішення гендиректора «Укрспецтехноекспорт» в інтересах приватної компанії «Оптимумспецдеталь».

Ігорю Гладковському оголосили підозру у справі про корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК «Укроборонпром» із використанням ТОВ «Оптимумспецдеталь» у грудні 2020-го. Підприємство отримувало переваги під час укладання договорів із підприємствами «Укроборонпрому».

Через схему поставили товарів на 165 млн грн, але до бюджету не надійшло понад 49 млн грн, із яких 25,77 млн – податок на додану вартість, 23,57 млн грн – податок на прибуток. За даними слідства, Гладковський отримував за це 50% від загальної суми прибутку учасників схеми. 950 тис. грн він отримав лише за одну угоду. У НАБУ запевняють, що таких угод було більше. Слідство щодо них наразі триває.

Загалом в корупційній схемі фігурують восьмеро людей. Із них двоє засуджено, троє – на лаві підсудних. Інші троє залишаються підозрюваними. В межах розслідування встановлено, що за час дії схеми «Укроборонпрому» поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн грн.

21 квітня 2021 року НАБУ оголосило в розшук Ігоря Гладковського у справі про «схеми» в «Укроборонпромі», рішення прийняв детектив бюро у зв'язку з нез'явленням підозрюваного для вручення копії обвинувального акта для передачі справи до суду. Як повідомляли тоді в НАБУ, слідство має достатні підстави вважати, що підозрюваний, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.