Саудівська Аравія пригрозила Катару війною у випадку купівлі російських С-400

Зенітний комплекс С-400

Саудівська Аравія пригрозила Катару розгортанням військових дій у випадку, якщо він купить російські зенітні комплекси С-400. Про це повідомляє французьке видання Le Monde з посиланням на свої джерела.

За інформацією видання, саудівський король Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд відправив листа у Париж, в якому попросив президента Франції Еммануеля Макрона посилити тиск на Катар, щоб перешкодити купівлі російських СЗРК С-400.

У листі, зокрема, висловлюється готовність Саудівської Аравії провести «військову акцію» проти Катару, якщо Доха придбає ці комплекси.

На думку Ер-Ріяда, поява в Катарі С-400 вплине на безпеку в регіоні і призведе до ескалації конфлікту.

Як нагадує видання, вперше про намір придбати російські СЗРК С-400 у січні цього року говорив посол Катару у Москві Фахд бін Мухаммед аль-Аттія. Пізніше періодично повідомлялося, що Москва і Доха можуть досить швидко досягти домовленості щодо придбання і постачання цих СЗРК.