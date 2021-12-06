У рамках розслідування справи проти затриманого керівника незаконної в’язниці «Ізоляція» в окупованому Донецьку Служба безпеки України шукає свідків та потерпілих і просить надати спецслужбі інформацію.

«СБУ розслідує кримінальне провадження щодо одного з колишніх ватажків так званої “ДНР”, який очолював незаконну в’язницю “Ізоляція”. Під його керівництвом терористи утримували і катували громадян, зокрема українських військових… Наразі слідчі органів безпеки встановлюють всіх потерпілих від протиправної діяльності зловмисника. Тому СБУ звертається до людей, яких незаконно утримували у в’язниці “Ізоляція”, постраждалих від злочинних дій її очільника, або були свідками цих фактів, повідомити до Головного слідчого управління СБУ за телефонами (044) 255-50-69,(093) 458-06-77», – йдеться в повідомленні СБУ.

9 листопада Служба безпеки України повідомила про затримання бойовика незаконного збройного угруповання «ДНР», який очолював незаконну в’язницю «Ізоляція» в окупованому Донецьку. Йдеться про Дениса Куликовського, відомого як «Палич».

Приморський суд Маріуполя 10 листопада взяв Куликовського під варту без права на внесення застави.

Приміщення колишнього заводу «Ізоляція» захопили контрольовані Росією угруповання у 2014 році. Пізніше зі слів полонених і заручників, котрі поверталися у рамках обміну, стало відомо, що в «Ізоляції» діє в’язниця, про катування в якій існують десятки свідчень.