Ботоферму чоловік облаштував в орендованій квартирі

Служба безпеки України ліквідувала у Кропивницькому ботоферму, яка працювала на користь російських окупантів. Понад 3000 фейкових акаунтів створили задля інформаційних диверсій у соцмережах.

Про це повідомили у п'ятницю, 7 квітня, у прес-службі СБУ. За створенням ботоферми стояв переселенець із Запоріжжя, який працював на російську агентуру та пропагандистів.

«Він розпочав масово створювати анонімні акаунти у соцмережах і продавати їх через даркнет. Відповідне обладнання встановив у орендованій квартирі одного зі спальних районів обласного центру. Встановлено, що зловмисник створив майже 3 тис. фейкових акаунтів, які планував продати на загальну суму більше ніж пів мільйона грн. Основними його "клієнтами" були представники російських спецслужб, а також підконтрольні їм прокремлівські пропагандисти», – повідомили у прес-службі СБУ.

Чоловік планував використовувати ботів для «розгону» дезінформації нібито від імені українських громадян про ситуацію на фронті, а також для спроб дискредитації підрозділів ЗСУ. За даними правоохоронців, вартість одного активного бота – приблизно 200 грн, тож запоріжанин планував отримати від росіян понад пів мільйона гривень за інформдиверсії.

Під час обшуків у помешканні злочинця правоохоронці виявили комп'ютери, спеціальне обладнання для ботоферми та 3000 SIM-карток, на які мали б створюватися фейкові акаунти. Запоріжанину повідомили про підозру за ст. 436-2 ККУ (виправдовування та заперечення агресії Росії проти України). Чоловікові загрожує до восьми років ув'язнення.