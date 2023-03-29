Також Росія сподівається підірвати довіру Заходу та обрізати військову допомогу Україні

Росія планує зірвати процес мобілізації до Сил оборони України, застосовуючи фейки та проводячи інформаційно-психологічні операції (ІПСО). Окупанти застосовують дезінформацію ще для того, щоб позбавити Україну західної військової допомоги.

Про це у середу, 29 березня, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв'ю для «Українського Радіо». Вона зазначила, що росіяни мають дві мети, які покликані розхитувати внутрішню та зовнішню ситуації – створювати фейки для західної аудиторії та для українців щодо мобілізації.

«У них сьогодні дві мети: вони хочуть позбавити нас від західної допомоги. Це найбільший їхній страх, що Захід нам надасть усе, що пообіцяли, – зброю. Друге – вони хочуть зірвати та зіпсувати нам мобілізацію, бо зброю застосовують люди. І вони найбільше бояться наших воїнів та зброї, яку нам дадуть», – розповіла Ганна Маляр.

Заступниця міністра оборони повідомила, що Україна не приховує інформацію щодо мобілізації та порушень, які відбуваються під час неї, а навпаки, намагається покращити ситуацію. Росія намагається маніпулювати історіями про насильницьку мобілізацію. За словами Ганни Маляр, більшість цих історій є фейковими. Заступниця міністра оборони додала, що мобілізація триває в Україні без «хвиль», які присутні в Росії – це плановий процес, який розпочався із 24 лютого 2022 року.