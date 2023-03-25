Міноборони закликало українців не обговорювати контрнаступ ЗСУ
За словами Ганни Маляр, інформаційна тиша дає ЗСУ можливість виграти час і зробити свою роботу
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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр звернулася до українців із закликом не обговорювати публічно майбутній контрнаступ Збройних сил України.
Вона зауважила, що контрнаступ українських Сил оборони на Харківщині не обговорювали у публічному просторі до його початку, і тоді також «була повністю закрита зона бойових дій для доступу будь-кого, крім військових».
Маляр нагадала, що стратегічні військові плани і задуми мають право оприлюднювати лише три особи у державі.
«Тиша дала військовим виграти час і робити свою роботу… Я нагадаю, що стратегічні військові плани і задуми мають право оприлюднювати три особи в цій державі: верховний головнокомандувач, міністр оборони, головнокомандувач. Всі інші – лише цитувати. Не треба задавати в ефірах питання експертам – "а як же там контрнаступ", не треба писати блоги на цю тему і пости, не треба взагалі публічно обговорювати військові плани нашої армії», – наголосила представниця Міноборони.
Маляр наголосила, що у Сил оборони один стратегічний план – звільнити всі окуповані ворогом території.
«А деталі – то вже військова таємниця. Їх оприлюднюють три вищеназвані особи, коли є така військова задача. Бо інформація – це теж зброя і ми нею теж воюємо», – додала вона.
До слова, раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що російські окупанти видихаються, витрачаючи значні сили на спроби оточення Бахмута, і ЗСУ зовсім скоро цим скористаються.