Офіс генпрокурора відкрив провадження за статтею про фінансування тероризму після журналістського розслідування програми «Схеми» про багатомільйонний валютний кредит, який державний «Укрексімбанк» видав бізнесмену Сергію Брюховецькому, в якого є бізнес на окупованих територіях Донбасу. Досудове розслідування у цьому провадженні здійснює Головне слідче управління Служби безпеки України, повідомило в середу, 27 жовтня, «Радіо Свобода».

У прокуратурі зазначили, що провадження відкрили після звернень народних депутатів, які посилалися на матеріал програми «Схеми», де йшлося, що банк видав 60 млн доларів кредиту фірмам бізнесмена Сергія Брюховецького, чия компанія веде діяльність у «ДНР».

Водночас банк взяв під заставу київський ТРЦ SkyMall як гарантію повернення цих грошей. Однак в журналістському розслідуванні наголошувалося на тому, що його цінність сумнівна, бо за цей ТРЦ вже понад 10 років триває боротьба в кількох юрисдикціях.

Відомо, що Офіс генпрокурора відкрив провадження за ст. 258-5 «Фінансування тероризму, вчиненого організованою групою в особливо великому розмірі, що мало тяжкі наслідки» Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади на термін до трьох років і конфіскацією майна.

Як повідомляв ZAXID.NET, 7 жовтня журналісти програми «Схеми» опублікували розслідування про «Укрексімбанк», під час зйомок якого сталась сутичка журналістів з керівництвом фінустанови. Розслідування стосується видачі 60 млн доларів кредиту бізнесменові Сергію Брюховецькому, у якого паралельно є компанія в «ДНР», де він платить податки. Голова «Укрексімбанку» Євген Мецгер заявив, що під час перевірки бізнесмена служба безпеки банку не виявила жодних порушень. Він додав, що фінустанова готова до перевірок з цього приводу, є всі необхідні документи.

Сутичка журналістів з охоронцями Євгена Мецгера сталася в його кабінеті 4 жовтня. Під час конфлікту охоронці відібрали в журналістів техніку і видалили відзнятий матеріал, однак згодом журналісти відновили відео. До цього Мецгер і прес-служба банку інформацію про сутичку не підтверджували, а, натомість, звинуватили журналістів у спробі незаконно отримати банківську таємницю.

Згодом Мецгер склав свої повноваження на час розслідування інциденту, а 11 жовтня звільнився з посади голови «Укрексімбанку».

Банкіру інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналіста й незаконне утримання людей, суд відправив його під нічний домашній арешт.