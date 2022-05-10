Мешканець Донецька порвав паспорт самопроголошеної «ДНР»

Жителі ОРДЛО масово тікають із окупованого Донбасу на підконтрольні Києву території. Вони проклинають окупаційну владу та рвуть документи, які росіяни називають «паспортами». Про це у вівторок, 10 травня, повідомила СБУ Львівщини.

Служба безпеки опублікувала відео, на якому декілька жителів окупованих Донецька, Луганська, Горлівки, та Криму розповідають про те, як були змушені ховатись від реалій «правлячого режиму», який встановила Росія на окупованих територіях.

Для того, аби проживати в безпеці, мешканці «Л/ДНР» та Криму залишають свої домівки та переїжджають на підконтрольні Києву території. На відео СБУ показала, як переселенці з окупованих територій ріжуть свої «паспорти».

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що на тимчасово окупованих росіянами територіях активно розвивається рух опору.