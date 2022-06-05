В РФ шукають нові аргументи, щоб пояснити війну з Україною

Служба безпеки України отримала доступ до пропагандистських методичок російських спецслужб про «правильне висвітлення» так званої «спецоперації», а насправді війни в Україні. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як розповіли в українському відомстві, співробітники 5-го відділу ФСБ визнають у своїх документах, що населення держави-терориста Росії досі не розуміє, чому війна була єдино можливим способом «розвʼязання цілей РФ».

Через це російські спецслужби намагаються знайти нові аргументи, щоб пояснити це, і виправдати злочини російсько-окупаційних військ.

Щоб змінити ситуацію, на думку спецслужб РФ, треба створювати більше роликів про «героев-освободителей», порятунок тварин, возз’єднання розлучених сімей.

Також ФСБ вимагає на тимчасово окупованих територіях вимкнути трансляцію всіх українських телеканалів і транслювати російські програми з тезою: «Ми воюємо за вас, щоб потім вам передати ці території».

А на територіях, підконтрольних українській владі, окупанти планують «в умовах заборони російського телерадіомовлення запустити проєкти нових медіа і реальні сітки агітаторів».