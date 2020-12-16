Із 16 по 17 грудня Служба безпеки України у Львівській області проводитиме антитерористичні навчання. Навчання будуть відбуватися у Львові та прилеглих районах. Під час навчань використовуватимуть спеціальну техніку, а умови будуть максимально наближені до реальних. Тож мешканців просять зберігати спокій та не панікувати.

«Під час заходів на окремих територіях можливе тимчасове запровадження особливого режиму, у тому числі обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей та автомобілів тощо», – повідомили у прес-службі СБУ.

Також мешканців просять мати при собі документи, які посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо). Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства.