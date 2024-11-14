У жовтні 2024 року Герман Прокопів здався у полон

Служба безпеки України оголосила підозру громадянину України корейського походження Лі Вон Чолю, який також відомий під псевдонімом Герман Прокопів. Про це у четвер, 14 листопада, повідомили у пресслужбі СБУ. Він очолював угрупування сепаратистів «Луганська гвардія» та воював проти України після початку повномасштабного вторгнення.

За даними слідчих, Лі Вон Чоль у 2014 році брав участь у захопленні Луганської обласної держадміністрації. Саме він зірвав з адмінбудівлі український прапор та встановив на ній російський триколор. Після захоплення Луганської ОДА влаштовував масові заворушення, проросійські мітинги та бійки, а також залякував активістів Луганського Євромайдану. Потім Герман Прокопів долучився до окупаційних військових угруповань та воював проти сил АТО.

Герман Прокопів на проросійському мітингу у Луганську. Фото: Телеграф

«З 24 лютого 2022 року бойовик разом з російськими окупантами захоплював міста Рубіжне, Сіверськодонецьк та Лисичанськ на Луганщині, а також селище Спірне у Донецькій області», – йдеться у повідомленні СБУ.

За даними журналіста Юрія Бутусова, у 2022 році Герман Прокопів втік з російської військової частини та переховувався у Луганську. Окрім СБУ його також розшукувала російська спецслужба. У вересні 2024 року росіяни спіймали Прокопіва та знову відправили на фронт.

«У першому ж штурмі уся група Прокопіва була знищена бійцями “Свободи” (батальйон Національної гвардії України, – ред.), а сам Прокопів не захотів помирати за Путіна та російську мову, і у бій не вступив, здався у полон», – розповів Юрій Бутусов.

Слідчі Служби безпеки повідомили Лі Вон Чолю про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: держана зрада, посягання на територіальну цілісність України, а також участь у не передбачених законом збройних формуваннях. Наразі колаборант перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.