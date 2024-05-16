Українські бійці зачистили територію приватного будинку та взяли в полон окупантів

Українські військовослужбовці 92 ОШБр та Сили спеціальних операцій провели зачистку в одному з населених пунтків на прикордонні Харківщини, де намагаються наступати російські окупанти. Українцям вдалося ліквідувати та захопити у полон кількох росіян, повідомили у четвер, 16 травня, у прес-службі ССО ЗСУ.

За проведення зачистки у неназваному населеному пункті Харківщини відповідали оператори 8-го окремого полку ССО спільно з бійцями 92-ї ОШБр. Українські військовослужбовці показали відео, на якому взяли під контроль одну з місцевих цивільних будівель.

На відео, оприлюдненому ССО, видно, як бійці ЗСУ оточують двоповерховий житловий будинок, який зайняли окупанти. Для ліквідації росіян українські захисники залучили гранати. На ролику також показали одного військовослужбовці ЗС Росії, якого взяли в полон.

«Під час операції чотирьох військовослужбовців РФ, які зайняли цивільну будівлю та чинили опір, знищено. Ще двох взято в полон», – повідомили у прес-службі ССО.

За даними військових, полонених допитають та згодом внесуть у списки на обмін.

Що відбувається на Харківщині – ситуація на фронті

З 10 травня росіяни активізували свої наступальні дії в районі прикордоння у Харківські області. На деяких ділянках окупанти мають тактичний успіх – зокрема, росіяни намагаються закріпитися у північній частині харківського Вовчанська, де триває евакуація. 15 травня ЗСУ здійснили тактичний відхід в районі Вовчанська, щоб зберегти життя особового складу.

Станом на 13 травня Росія залучила значні сили для ведення наступу на місто у складі до п’ятьох батальйонів. Тоді бойові зіткнення відбувалися на чотирьох напрямках.

Карта ситуації на фронті в реальному часі