Управління СБУ у Львівській області пояснило суперечливу інформацію про нібито висадку російського десанту в Бродах та знову заперечило цей факт. В СБУ кажуть, що військові отримали відповідний сигнал і вилетіли перевірити територію.

Під час брифінгу ввечері 26 лютого речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська повідомила, що СБУ дійсно отримало «певний сигнал», після якого військові зачистили і перевірили територію, однак підтвердження того, що біля Бродів висадився десант РФ, не знайшли.

«Стосовно того, чому авіація стріляла. Пішов певний сигнал. Для того, аби зрозуміти, що відбувається, і не наражати на небезпеку громадян України, військовослужбовці спочатку провели зачистку території, з якої нібито був сигнал. Після зачистки території туди були направлені військовослужбовці для перевірки. Однак нічого не виявили, тому говорити про те, що була висадка десанту, не можна», – розповіла Роксолана Яворська.

Як повідомляв ZAXID.NET, вранці в суботу 26 лютого з'явилася інформація про висадку російського десанту біля міста Броди на Львівщині, яку поширили деякі впливові політики. Цю інформацію підтвердило командування «Захід» Повітряних Сил ЗСУ.

Однак пізніше цю інформацію спростувало СБУ та голова ЛОДА Максим Козицький, а у Бродівській міськраді попередили мешканців, що над містом працюватиме українська авіація й попросили зберігати спокій.

Хроніка вторгнення Росії. День третій – у прямій трансляції ZAXID.NET