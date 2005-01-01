СБУ провела масштабні міжнародні антитерористичні навчання у Чернівецькій області

Правоохоронці виконували завдання з пошуку і нейтралізації умовних диверсійно-терористичних груп

Служба безпеки України провела масштабні міжнародні антитерористичні навчання в Чернівецькій області. Про це повідомили у прес-центрі СБУ в суботу, 9 червня.

«На території Буковини відбулися планові міжнародні антитерористичні навчання, під час яких правоохоронці виконували завдання з пошуку і нейтралізації умовних диверсійно-терористичних груп», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, навчання пройшли в співпраці з Молдовою і Румунією. До участі в антитерористичних навчаннях були залучені представники СБУ, Збройних сил України, Нацгвардії, поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби і органів місцевої влади.

Фото СБУ

«За легендою навчань, зловмисники мали намір здійснити серію терористичних актів на території України і сусідніх держав. Завершальною стадією навчань стало захоплення умовних терористів на міжнародному пункті пропуску Мамалига-Крива українсько-молдовського кордону», – зазначили в СБУ.