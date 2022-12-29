Правоохоронці перевіряють, чи зберігають у храмах заборонені предмети

Служба безпеки України проводить обшуки у храмах УПЦ МП на Хмельниччині. Правоохоронці перевіряють, чи зберігають на території храмів заборонені предмети, наприклад, проросійську літературу або зброю. Обшуки проводять спільно з поліцією «у межах роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб».

Про обшуки повідомила прес-служба СБУ Хмельниччини повідомила зранку в четвер, 29 грудня. Йдеться про перевірки таких церков:

Свято-Михайлівський кафедральний собор у Шепетівці;

Різдво-Богородичний чоловічий монастир у селі Городище Шепетівського району;

Жіночий монастир святої праведної Анни у Славуті;

Храм Свято-Різдво-Богородичної парафії у Славуті;

Храм Святих мучениць Віри, Надії, Любові і Софії у Шепетівці;

Собор ікони Божої Матері «Неопалима Купина» у Нетішині;

Свято-Воскресенський храм у селищі Віньківці;

Єпархіальне управління Шепетівської єпархії.

За участі представників церкви правоохоронці оглядають приміщення та перевіряють, чи зберігаються там заборонені предмети, наприклад, проросійська література. Також перевіряють самих церковників.

Зазначимо, що правоохоронці вже проводили обшуки у храмах більшості областей України. До прикладу, під час перевірки Почаївської духовної семінарії на Тернопільщині виявили літературу, яка повторювала тези російської пропаганди щодо внутрішньої ситуації в Україні. А самого ректора навчального закладу викрили на поширення антиукраїнських дописів у Facebook з анонімного акаунта.