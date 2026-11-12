Територія Грибовицького полігону засаджується рослинами після рекультивації, тут буде поле для гольфу

У четвер, 12 листопада, у ЛКП «Зелене місто» відбуваються слідчі дії за участю працівників Служби безпеки України. Правоохоронці вилучають документи, пов’язані з реалізацією проєкту рекультивації Грибовицького полігону. Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

Як повідомили на підприємстві, йдеться про кримінальне провадження, розслідування якого триває ще з 2022 року.

«Ми відкриті до співпраці з правоохоронними органами та зацікавлені у встановленні всіх обставин справи. Надаємо необхідні документи та сприяємо проведенню слідчих дій. Водночас зазначимо, що ще у січні 2026 року повний пакет оригіналів документів щодо реалізації цього проєкту підприємство передало до прокуратури», – повідомили у ЛКП «Зелене місто».

На підприємстві наголошують, що готові й надалі співпрацювати зі слідством та надавати всю необхідну інформацію в межах законодавства.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Депутат ЛМР Ігор Зінкевич у своєму телеграм-каналі написав, що справа стосується можливої розтрати коштів і порушення під час виконання робіт.

Що відомо про рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища

Львівський полігон твердих відходів експлуатували майже 60 років (з 1957 по 2016 рік). Площа ділянки складування відходів становила 26,5 га, тут накопичилось 14,3 млн тонн відходів.

Для рекультивації полігону в Грибовичах Львів скористався кредитною програмою «Підтримка розвитку муніципальної інфраструктури» від Міністерства розвитку громад і територій України. Європейський інвестиційний банк виділив 14 млн євро на проєкт.

Роботи з рекультивації розпочались у вересні 2020 року. Вони відбувались у дві фази: рекультивація порушених земель на всій площі полігону та відновлення прилеглих ділянок, забруднених під час зсуву в травні 2016 року та зайнятих озерами з фільтратом. Роботи з рекультивації полігону виконує турецька компанія GOKSIN INSAAT, яка реалізувала близько 100 таких проєктів у 15-ти країнах світу.

У грудні 2025 року на Грибовицькому полігоні висадили перші дерева та інші рослини (аронії, деревій, виноград вічі, плющ, тюльпани тощо), які сформували зелений ландшафт на ділянці, що раніше була сміттєзвалищем. На оглядовому майданчику встановили лавки і планують облаштувати поле для гольфу для реабілітації ветеранів.