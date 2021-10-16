Керівник Національної поліції Львівської області Олександр Шляховський (зліва) на місці проведення спецоперації зі звільнення 19-річної заручниці

Служба безпеки України повідомила у суботу подробиці викрадення у Львові 19-річної мешканки Червонограда з метою отримання викупу у 2 млн євро. З’ясувалося, що викрадачів було четверо, серед них була дівчина і двоє неповнолітніх.

Нагадаємо, що про затримання групи викрадачів і звільнення заручниці у п’ятницю повідомила прес-служба львівської поліції. Напередодні із заявою про викрадення 19-річної доньки у поліцію звернувся бізнесмен з Червонограда (за даними ZAXID.NET, власник місцевої меблевої фабрики) – викрадачі вимагали у нього 2 млн євро за її звільнення. Викрадачів затримали того ж дня у Львові, де вони утримували викрадену дівчину в квартирі одного з будинків на вул. Городоцькій в районі Привокзальної площі.

За даними СБУ, викрадачі знали, що їхня жертва у вільний час підробляє фотографом і під виглядом клієнтів запросили її відзняти фотосесію у Львові.

«Викрадення відбулось миттєво. Одразу як дівчина переступила поріг «фотостудії» троє невідомих чоловіків у балаклавах відібрали у неї телефон та погрожували зброєю. Після чого повідомили, що збережуть її життя вразі отримання викупу від батьків», – йдеться у повідомленні СБУ, поширеному 16 жовтня.

За даними СБУ, учасниками «схеми» викрадення були четверо людей, а не троє, як раніше повідомлялося – троє чоловіків і одна жінка, причому двоє з них неповнолітні. Усіх їх затримали. За рішенням суду трьох чоловіків утримують у СІЗО, а дівчині, яка теж причетна до викрадення, призначили цілодобовий домашній арешт.