Контррозвідники Служби безпеки України затримали мешканця Донеччини, якого завербувало так зване «міністерство державної безпеки ДНР», підконтрольного російським спецслужбам. Він збирав інформацію про українських військових. Про це повідомила СБУ в четвер, 3 червня.

«На виконання завдань кураторів він здійснював збір та передачу інформації щодо місць дислокації, режиму охорони об’єктів Служби безпеки, Збройних сил, Нацгвардії, ГУР МО та ДПС України на Донеччині, а також переміщення особового складу та військової техніки в районі проведення ООС», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, на момент затримання чоловік обіймав посаду в одній з громадських організацій, яка є виконавчим партнером управління Верховного комісара ООН з питань біженців.

Йому повідомили про підозру за статтею про створення терористичної групи чи терористичної організації. Йому загрожує позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.