СБУ спіймала агента «ДНР», який прикривався співпрацею з ООН
Бойовик збирав інформацію про місцеперебування та переміщення українських військових та техніки
Контррозвідники Служби безпеки України затримали мешканця Донеччини, якого завербувало так зване «міністерство державної безпеки ДНР», підконтрольного російським спецслужбам. Він збирав інформацію про українських військових. Про це повідомила СБУ в четвер, 3 червня.
«На виконання завдань кураторів він здійснював збір та передачу інформації щодо місць дислокації, режиму охорони об’єктів Служби безпеки, Збройних сил, Нацгвардії, ГУР МО та ДПС України на Донеччині, а також переміщення особового складу та військової техніки в районі проведення ООС», – йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, на момент затримання чоловік обіймав посаду в одній з громадських організацій, яка є виконавчим партнером управління Верховного комісара ООН з питань біженців.
Йому повідомили про підозру за статтею про створення терористичної групи чи терористичної організації. Йому загрожує позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.