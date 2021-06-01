Військовий впродовж тривалого часу викрадав зі складів компоненти до військової авіаційної техніки

У Хмельницькій області контррозвідники Служби безпеки України заблокували викрадення та реалізацію запчастин до авіатехніки, повідомили у прес-центрі СБУ.

«Організатори діяли на замовлення комерційних структур, які продавали продукцію на державні підприємства оборонно-промислового комплексу та за кордон», — йдеться у повідомленні.

За версією слідства, військовослужбовець однієї з військових частин Міноборони України впродовж тривалого часу викрадав зі складів компоненти до військової авіаційної техніки. Продукцію він передавав спільникам для збуту замовникам.

У ході проведення обшуків правоохоронці виявили та вилучили майже 120 виробів, підготовлених до відправлення замовникам. Серед них:

блоки до радіолокатора переднього огляду «Оріон-А» (входить до складу прицільно-навігаційного комплексу ПНС-24 «Пума», що встановлюється на літаки Су-24);

блоки до цифрового радіолокаційного комплексу «Орбіта», (входить до ПНС-24 «Пума», що встановлюється на літак Су-24);

блоки до станції запобігання опромінювання літака ракетами Л-006 «Липа»;

комплект випромінювача «ДІСС-7»;

помпи та компоненти до них паливної системи двигунів типу АЛ-21Ф літаків Су-24М (МР) та МіГ-23Б.

Наразі встановлюються всі причетні до вчинення незаконних дій особи.

Нагадаємо, на Харківщині Служба безпеки України викрила міжрегіональну злочинну групу, яка постачала товари військового призначення до Росії, де їх скуповували оборонні підприємства.