СБУ запобігла перевезенню до Росії партії військових товарів на понад 100 тис. доларів

На Харківщині Служба безпеки України викрила міжрегіональну злочинну групу, яка постачала товари військового призначення до Росії, де їх скуповували оборонні підприємства.

Як розповіли в СБУ, зловмисники купували комплектовання на вторинному ринку у приватних комерсантів. Далі вони поза митним контролем автомобілями вивозили комплектовання до Росії. Там посередники перепродавали обладнання авіаційної, танкобудівної та радіоелектронної галузей оборонним підприємствам РФ.

У СБУ стверджують, що загалом запобігли перевезенню до Росії партії військових товарів на понад 100 тис. доларів.

Під час завершального етапу спецоперації правоохоронці провели 16 обшуків у помешканнях учасників злочинної групи та на складах на території Харківської, Київської та Сумської областей. Під час слідчих дій вилучили комплектовання до військової техніки; штампи для підроблення технічної документації; печатки комерційних структур, бухгалтерські документи, чорнові записи, чеки, засоби зв’язку та інші докази протиправної діяльності.

Наразі зловмисникам планують повідомити про підозру за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років в'язниці.

Також СБУ наразі перевіряє, чи могла ця злочинна група постачати українським оборонним підприємствам «б/в» комплектовання до військової техніки. За однією з версій, обладнання ділки скуповували на території Росії та в Україні, а потім «косметично ремонтували» й робили на неї підроблену документацію.

Як інформував ZAXID.NET, раніше СБУ заблокувала канал, яким до російських оборонних підприємств незаконно постачали українські запчастини до військової техніки.