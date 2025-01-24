Працівники СБУ спілкуються із підозрюваними у кримінальній справі

Служба безпеки України викрила трьох адміністраторів Viber-каналів, які перешкоджали мобілізації на Львівщині. Йдеться про жителів Дрогобича, Шептицького та Мостиськ, які публікували інформацію про місця роздачі повісток працівниками ТЦК.

Як повідомило управління СБУ Львівщини та обласна прокуратура 24 січня, аудиторія заблокованих Viber-каналів охоплювала близько 22 тисячі людей. Підозрювані створили канали, де користувачі могли «зливати» інформацію про актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток у Яворівському та Дрогобицькому районах Львівщини. Користувались цими каналами, за даними СБУ, переважно чоловіки, які намагались ухилитися від мобілізації.

У Viber-каналах користувачі пубілкували місця роздачі повісток

Наразі до суду скерували обвинувальні акти щодо 37-річного мешканця Шептицького та 46-річного мешканця Мостиськ. Їм інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч.1 ст.114-1 КК України).

За цією ж статтею кримінального кодексу повідомлено про підозру 37-річному уродженцю Дрогобича. Слідство у його справі ще триває.