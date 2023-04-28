Під час обшуків в одного з зрадників знайшли комуністичну символіку та пропагандистську літературу

Служба безпеки викрила у Львові та області двох чоловіків, які відкрито підтримували збройну агресію Росії проти України, ще й займалися агітацією у російських соцмережах. Як відомо ZAXID.NET, йдеться про 67-річного львів'янина та 72-річного мешканця області, який у минулому був членом комуністичної партії. Про затримання зрадників СБУ та прокуратура повідомили у п'ятницю, 28 квітня.

Затриманим чоловікам вже оголосили підозри у злочині, адже вони відкрито виправдовували політику та війну, яку розпочала Росія.

«Один з них активно прославляв злочинні дії окупанта та заперечував збройну агресію РФ. Інший чоловік публічно закликав до продовження агресивної війни з боку ворога», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прокуратурі уточнили, що затриманий 67-річний львів'янин через власний акаунт у забороненій соцмережі «ВКонтакті» систематично постив дописи антиукраїнського характеру. Зокрема поширював дописи в яких заперечувалась збройна агресія Росії проти України, розпочата у 2014 році.

Тим часом 72-річний комуніст, мешканець області з квітня 2021 року на власній сторінці у забороненій соцмережі «Однокласники», закликав Росію розпочати війну з Україною. З початку повномасштабного вторгнення, чоловік продовжував розповсюджувати дописи із пропагандою війни.

Незабаром чоловіків судитимуть за пропаганду війни та заперечення збройної агресії Росії щодо України. Їм загрожує тюремне ув'язнення.