На Львівщині суди винесли вироки двом мешканцям області, які поширювали антиукраїнські дописи в «Однокласниках» та виправдовували російську збройну агресію. Обом вдалось уникнути тюремного ув’язнення, яке замінили на іспитові терміни.

Першу справу розглядав Залізничний районний суд Львова. Як вказано у матеріалах справи, жінка протягом березня – липня 2022 року поширювала в російській соцмережі «Однокласники» дописи, які виправдовували, або заперечували збройну агресію РФ в Україні та возвеличували російських військових.

Вона уклала угоду про визнання винуватості з прокурором. Суд призначив їй п’ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з річним іспитовим терміном.

Другу справу розглядав Стрийський міськрайонний суд Львівщини. У матеріалах справи вказано, що чоловік протягом травня 2022 року – січня 2023 року також поширював антиукраїнські дописи в «Однокласниках», виправдовуючи російських військових. Він також уклав угоду про визнання винуватості з прокурором та уник тюремного ув’язнення. Замість п'яти років тюрми суд призначив йому два роки іспитового терміну.