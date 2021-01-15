За неякісні снаряди ділки отримали понад 50 млн грн

На Сумщині контррозвідка Служби безпеки України викрила та заблокувала схему постачання частинам Збройних Сил України снарядів, які не відповідають технічним умовам. Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

За даними досудового слідства, київська комерційна структура уклала державний контракт із Міністерством оборони України на виготовлення та постачання артилерійських снарядів.

Оперативники СБУ задокументували, що комерційна структура в межах державного оборонного замовлення отримала понад 50 млн грн, при цьому виготовлені за держзамовленням снаряди виявилися не придатними для використання.

Організоване виробництво снарядів, за попередніми висновками, здійснювалось кустарним способом у непристосованих приміщеннях. Згідно з проведеними дослідженнями, виготовлена у такий спосіб військова продукція не відповідає технічним умовам та не може бути прийнята на озброєння ЗС України. У цьому зв’язку зазначені снаряди вилучені з можливого використання.

Під час санкціонованих обшуків у офісних приміщеннях та помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили технічну та фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку та інші докази протиправної діяльності.

Також у відомстві зазначили, що у межах раніше розпочатого кримінального провадження триває досудове розслідування з метою встановлення всіх осіб, причетних до злочинної схеми. Перевіряються дії керівництва та менеджменту підприємств щодо можливого умисного вчинення шкоди обороноздатності держави.