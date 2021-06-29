Фірма систематично підробляла документи і частину робіт виконала лише на папері

У Закарпатській області під час реконструкції одного з корпусів Тячівської районної лікарні під приймальне відділення для хворих на Covid-19 фірма-підрядник привласнила 1,5 млн гривень. Частина робіт були виконані лише на папері. Про це у вівторок, 29 червня, повідомила прес-служба СБУ у Закарпатській області.

За даними СБУ, у 2020 році закарпатська комерційна структура перемогла у тендері на проведення будівельних і ремонтних робіт медичного об’єкту. Згідно з укладеним договором, підрядники мали провести реконструкцію одного з корпусів лікарні під приймальне відділення для хворих на коронавірус. Вартість проекту становила понад 10 мільйонів гривень. З цієї суми учасники оборудки привласнили більше ніж 1,5 млн.

«Організатори схеми систематично вносили до актів виконаних робіт недостовірні дані про їх обсяг і вартість, а деякі з них були виконані лише "на папері"», – зазначається у повідомленні СБУ.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі СБУ Закарпаття, йдеться про Тячівську районну лікарню. Про відкриття оновленого приймальнього відділення у Тячеві ЗМІ повідомляли на початку червня цього року. Проект був реалізований у межах президентської програми «Велике будівництво». На реконструкцію корпусу витратили 13,7 млн гривень. Ще близько 25 млн грн вклали у техніку.

Наразі СБУ повідомила директору фірми-підрядника про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.