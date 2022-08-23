Служба безпеки Українців закликала громадян України бути пильними і дотримуватися безпекових рекомендацій найближчими святковими днями.

«Під час важливих для українців свят – Дня Державного прапора і Дня Незалежності – кожен із нас повинен з особливою увагою поставитися до громадської та власної безпеки. Адже за шість місяців повноцінної війни ворог продемонстрував свою цинічну політику щодо мирного населення. Майже щодня з боку РФ відбуваються запуски ракет, удари по цивільній і житловій інфраструктурі, що спричиняють загибель людей, руйнування та пожежі. Від них потерпають міста і села в будь-якому куточку України», – йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

У СБУ зазначили, що ворога особливо зачіпає незламність українських захисників та наш патріотизм. Тож, зважаючи на тяжіння росіян до символізму, провокацій можна очікувати і в найближчі святкові дні. Спецслужба закликала українців:

дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях;

обмежити відвідування масових заходів у публічних і громадських місцях;

повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які перебувають у неналежних місцях.

В також СБУ працює спеціальна гаряча лінія 0-800-501-482 і відповідна електронна пошта: callcenter@ssu.gov.ua. Інформація, отримана через телефон довіри є конфіденційною і буде ретельно перевірена.

Як інформував ZAXID.NET, Держдепартамент США має інформацію про активізацію Росією ударів по цивільній інфраструктурі України найближчими днями.

Про те, що Росія готується вдарити по українській інфраструктурі на День незалежності 24 серпня заявляли і в українських безпекових органах. Так, Головне управління розвідки Міноборони закликало українців бути особливо обережними в цей день через загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії, а МВС закликало українців у цей період не ігнорувати жодного сигналу повітряної тривоги. Крім того, ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли, що людям, які працюють в урядовому кварталі в Києві, рекомендували цей тиждень працювати дистанційно. Також Росія закрила повітряний простір над окупованим Кримом і трьома прикордонними з Україною областями в період з 22 по 29 серпня.